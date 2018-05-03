Korkuteli Belediye Meclisi çoğunluk sağlanamayınca ertelendi

Korkuteli Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Başkan vekili Halil Kara başkanlığında toplandı. Ak Parti belediye meclis üyelerinin toplantıya katılmaması üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Üye sayısı 25 olan Korkuteli Belediye meclisinde Meclis Başkan Vekili Halil Kara, meclisi görüşmelere açmak için yeterli çoğunluğun sağlanmasını bekledi. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yeterli çoğunluğun sağlanamayınca Başkan Vekili Halil Kara, “Üye yeterli sayımızı toplanmaması nedeniyle Mayıs ayı Meclis toplantısını erteliyoruz” dedi.
Mevzuat gereği üç gün içerisinde yapılması gereken Meclis toplantısı Cuma Günü saat 09.00 ’a ertelendi.