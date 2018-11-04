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Korkuteli Belediye Spor, Payallarspor'u 1-0 yendi

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Alanya temsilcisi Payallarspor’u 1-0 yenerek Puanını 10 yükseltti.

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Alanya temsilcisi Payallarspor'u 1-0 yenerek Puanını 10 yükseltti.


Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında Payallarspor ile karşılaştı. Korkuteli 100 yıl Atatürk stadında oynanan zorlu maça Payallarspor başladı.


Maçın 8'inci dakikasında Hamza Yapıcı'nın attığı gol ile Korkuteli Belediyespor 1-0 öne geçti. İlk yarı Korkuteli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçın ikinci yarısında Korkuteli Belediyespor ve Payallarspor geliştirdikleri atakları gole çeviremeyince karşılaşma Korkuteli Belediyespor'1-0 galibiyeti ile sona erdi.


Karşılaşmayı Arif Dilmeç, Ahmet Gökhan Bal, Turan Kabadayı hakem üçlüsü yönetti.

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