Korkuteli Belediyesi Sinaneddin Medresesi ile 'Mimari Koruma Ödülü'nü kazandı

Korkuteli Belediyesi, Sinaneddin Medresesi restorasyonu ile 3'üncü Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresinde, Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında “Mimari Koruma Ödülü”nü aldı. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, meclis üyelerine medreseye götürerek aldığı ödülün gerekçesini anlattı.

Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleşen İdeal Kent Ödül Töreninde Mimari Koruma Ödülü'nü alan Başkan İrban, ödülü Korkuteli halkı ve Belediye adına aldığını söyledi. Medrese içinde Belediye Meclisi üyelerine açıklamalarda bulunan Başkan İrban, Göreve geldiği ilk günlerden itibaren ilçede el atılması gereken sorunlardan birinin ilçe için önemli bir değeri olan Sinaneddin Medresesi'nin atıl durumdaki hali olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı görevine geldiği ilk günlerde Medreseyi mutlaka ilçeye yeniden kazandıracağı sözünü verdiğini hatırlatan İrban, " Mimar bir Belediye Başkanı olarak, yıllardır kaderine terk edilmiş ve kapısına kilit vurulmuş Sinaneddin Medresesi'ni tekrar topluma kazandırmak halka faydalı hale getirmek için yola çıktık. Bu konuda neler yapabiliriz diye araştırmalarda bulunduk” dedi.

Başkan İrban, Halkın en faydalı şekilde kullanımı ve kentte yaşayanların hayatlarına pozitif sosyal fayda sağlanması için yapılan yenileme projesi ile tarihi Medrese yapısını, bir nevi “yaşayan tarihi kültür ve sanat merkezi” haline getirmek istediklerene belirterek " Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi millet kıraathanesi olarak kullanıma sunma kararı alarak projemizi başlatmıştık. 13 farklı ülkeden 86 akademisyen, bilim insanı ve uzmanın katılımından oluşan, Bilim Kurulu ve farklı ülkeden gelen bildirilerle, oldukça geniş katılımlı olan bu kongrede ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayacak bir proje ile medresemizi tekrar kazandırmak, atalarımızın, ecdadımızın misyonuna sahip çıkmak, tekrar gün yüzüne çıkarmak adına hayata geçirdiğimiz bu projeyi ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yine bu kongrede Çevre Düzenleme Ödülü ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilinde yürüttüğü "Sahil Antalya Yaşam Merkezi" projesinin alması bizleri bir kat daha sevindirmiştir. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel başkanımızı da tekrar tebrik ediyorum. İlçemizde yapılmayanları yapmaya devam edeceğiz. Korkuteli Gerçekten Güzel Olacak” dedi.