Korkuteli Belediyesi’nden kar mücadele

Antalya’nın Korkuteli Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor.

Korkuteli ilçesini etkisi altına alan kar yağışı birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Korkuteli ilçe merkezi ve diğer mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapandığını belirten Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirti. Kar nedeniyle tekrar kapanan yolları açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Gökce, “Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları mümkün olduğu kadar açık tutmak, vatandaşın mağduriyetini gidermek için iş makinelerimiz aralıksız çalışıyor. Yaya ekiplerimiz ise ilçe merkezinde bulunan kaldırımları ve ağaçları temizliyor” dedi.