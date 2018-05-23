Korkuteli Belediyesi’ne 4 yeni başkan yardımcısı

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban’ın Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başkan Yardımcılıkları ile birim müdürlüklerinde değişikliğe gidildi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Başkan yardımcılığı ve bazı birim müdürlerinde değişiklik yapıldığını söyledi. İrban, “Görülen lüzum üzerine iki meclis üyemizi belediye başkanlığı görevine atadık ve kurum içinde bir takım değişiklikler yaptık. Amacımız en iyi hizmeti en hızlı bir şekilde yerine getirmektir” dedi.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerine Ahmet Memioğlu, Recep Şahin, Mehmet Manavoğlu ve Mesut Yapıcı getirildi. Yazı İşleri Müdürlüğüne Ömer Aykurt, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne İbrahim Çetin, Fen İşleri Müdürlüğüne Ahmet Mutlu Yavaşlar, Zabıta Müdürlüğüne Nazmi Bilgin, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Oğuz Özdemir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Mehmet Kökten, Hukuk işleri Müdürlüğüne Mesut Yapıcı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne Recep Sarı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Sadık Önal, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ekrem Özdemir, Temizlik İşleri Müdürlüğüne Mehmet Batı, Yapı Kontrol Müdürlüğüne Metin Arslan, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ali Kemi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Recep Şahin, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Mustafa Kalmaz, Veteriner Müdürlüğüne Ekrem Özdemir atandı.