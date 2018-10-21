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Korkuteli Belediyespor ikinci galibiyetini aldı

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Finike Belediyespor’u 3-1 yenerek 2’inci galibiyetini aldı ve üst sıralara tırmandı.

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Finike Belediyespor'u 3-1 yenerek 2'inci galibiyetini aldı ve üst sıralara tırmandı.


Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Finike Belediyespor'u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Korkuteli 100 yıl Atatürk stadında oynanan zorlu maça Korkuteli Belediyespor başladı.


Maçın 4'üncü dakikasında Hamza Yapıcı'nın attığı gol ile Korkuteli Belediyespor 1-0 öne geçti. 21'inci dakikada Finike Belediyespor, Sercan Çeliker ile durumu eşitledi. 1-1


İlk yarı 1-1 sona erdi.


Maçın ikinci yarısında Korkuteli Belediyespor, 48'inci dakikada Mete Can Takı'nın attığı gol ile durumu 2-1 yaptı.


56'ıncı dakikada Mete Can Takı takımının 3'üncü kendisinin 2'inci golünü atarak durumu 3-1 yaptı.


72'inci dakikada Korkuteli Belediyespor'dan Hamza Yapıcı çift sarı karttan Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Korkuteli Belediyespor, Finike Belediyespor'u 3-1 yenerek ikinci galibiyeti alarak 6 puana yükseldi.

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