Korkuteli Belediyespor’da 3 istifa

Korkuteli Belediyespor yönetim kurulunda Süleyman Türkyılmaz’ın istifasının ardından yeni istifalar geldi. Belediyespor’da yönetim kurulu üyesi Ali Tingi, Mesut Kurtoğlu ile Yönetim Kurulu yedek listesinde yer alan Eyüp Ünal’da istifa etti.

İstifa eden yönetim kurulu üyesi Ali Tingi, “Bugün itibari ile yönetiminde bulunduğum Korkuteli Belediyespor kulübünden çalışmalarımın yoğunluğundan dolayı istifa etmiş bulunmaktayım. Bu güne kadar desteklerini bizlerden esirgemeyen bütün ilçe halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetim kurulu eski üyesi Mesut Kurtoğlu ise, “Bugün itibari ile Yöneticiliğini yaptığım Korkuteli Belediyespor kulübünden istifa etmiş bulunmaktayım. Her şeyin hayırlısı ilçemizin takımına desteğimiz her zaman imkanlarımız el verdiği müddetçe devam edecektir.”