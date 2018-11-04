Korkuteli Belediyespor'da Birlik ve Beraberlik yemeği

Antalya Süper Amatör Ligde mücadele eden Korkuteli Belediyespor'da 3'üncü birlik ve beraberlik yemeğini düzenledi.

Korkuteli Belediyespor, Antalya merkezde bulunan bir otelde 3'üncü birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Yemeğe Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Antalya Amatör Futbolcular Derneği (AAFD) Başkanı Adnan İmirgi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener ve iş adamları katıldı.

Yemek öncesinde Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, “Kulübümüz 1965 yılında kurulmuştur. Tarihi birçok amatör kulüpten eskiye dayanmaktadır. Geçmişi boyunca birçok başarılara imza atılmıştır. Kulübümüzün şuan geldiği noktada ise futbol, güreş, kickbox, wushu ve bocce spor dallarında faaliyet göstermekte. Futbol kategorisinde U-11, U-12, U-13, U-15, U-19 ve süper amatör kategorisinde faaliyet gösteren toplam yaklaşık 150 sporcumuz bulunmakta. Güreş kategorisinde 80'e yakın sporcumuz bulunmakta” dedi.

Gecede Milli Kaleci Volkan Babacan'ın imzalı Milli Takım forması ihale ile satıldı. Yapılan ihale sonrası Korkuteli Güreş ağası ve Antalya Yörük İl Beyi Hamdi Sarıca, 15 Bin lira vererek formayı aldı.

Yemekte, 1968 yılına ait Korkuteli fotoğrafı ihale ile Adonis otel sahibi Yüksel Dal tarafından 7 bin 500 TL ile satın alındı.