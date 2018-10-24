Korkuteli Belediyespor'da kaynaşma yemeği

Korkuteli Belediyespor kulüp bünyesindeki spor branşlarının temsilcileri Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ve futbol, Kickboks, wushu, bocce, takımlarının her yaş guruplarının sporcularının bulunduğu tanışma yemeğine Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Manavoğlu ve Ahmet Memioğlu, Korkuteli Belediyespor Başkanı Muharrem Yavuz ve Yöneticileri katıldı. Korkuteli Belediyespor Futbol Takımının U19-U15-U13-U12-U11 guruplarının da katıldığı yemekte misafirlere A Takım Futbolcuları servis yaptı.