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07 Ağustos 2018 11:59

Korkuteli Devlet Hastanesinde ilk kapalı böbrek taşı ameliyatı

Korkuteli Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı Opr.

Korkuteli Devlet Hastanesinde ilk kapalı böbrek taşı ameliyatı

07 Ağustos 2018 11:59

Dr. Nihat Ateş tarafından ilk kez Perkütan Nefrolitotomi (PNL) ‘Kapalı Böbrek Taşı’ ameliyatı gerçekleştirildi.


Sağ böbreğinde 2 santim taş tespit edilen Şefika Afşin (54) adlı hastaya, 1 santimlik kesiden girilerek PNL ameliyatı uygulandı. Ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Nihat Ateş hastası Şefika Afşin’e ameliyat sonrası servisinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hasta Şefika Afşin operasyon sonrası ikinci gün şifa ile taburcu edildi.


Başhekim Ateş, “Hastanemize ciddi karın ve sağ böğür ağrısı, bulantı, idrar sıkıntısı ve kanlı idrar şikâyetiyle başvuran hastaya yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde taş ve taşa bağlı tıkanıklık tespit edildi. Hastamıza PNL prosedürü uygulamaya karar verdik.Yaklaşık1 saatlik bir operasyonla sağ sırt bölgesinden yaptığımız 1 cm’lik kesiden girilerek böbreğindeki taşa ulaştık ve taşı küçük parçalar halinde kırarak dışarı çıkarıp böbreği taşlardan arındırdık” diye konuştu.


Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden hastane Başhekimi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Nihat Ateş, “Uyguladığımız bu yöntem ile hastalarımızın iyileşme ve hastanede kalma süreleri kısalmaktadır” dedi.




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