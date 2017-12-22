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22 Aralık 2017 17:21

Korkuteli Devlet Hastanesinde kalite değerlendirmesi yapıldı

Korkuteli Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi yapıldı.

Korkuteli Devlet Hastanesinde kalite değerlendirmesi yapıldı

22 Aralık 2017 17:21


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na bağlı ekip Korkuteli Devlet Hastanesinde kalite değerlendirmesi gerçekleştirdi.


Değerlendirme kapsamında tesis yönetimi, acil servis, görüntüleme hizmetleri, yataklı servisler, sterilizasyon hizmetleri, yönetim hizmetleri ve diğer birimler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Korkuteli Devlet Hastanesi, kalite değerlendirmesi sonucunda 94,75 puan aldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke, “Mevcut hastane yönetiminin göreve başladığı dönemde kalite değerlendirme puanları 70 puanda idi. Kolektif çalışma ile ve tüm çalışanların katkısı ile hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti puanları ile birlikte kalite puanımızda yükselmiştir. Yönetim olarak hedefimiz 100 puana ulaşmak olarak belirlenerek bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devem etmektedir. Sağlıkta kalite günümüzde çok önemli bir yere sahip ve bizde hastane olarak bu standartlarda en yüksek seviyeye ulaşabilmek için ekip olarak canla başla çalışmaktayız. Başarılı bir değerlendirme geçirdiğimiz için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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