Korkuteli Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu

Antalya'nın Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağış standı kuruldu.

Organ bağışı farkındalık projesi kapsamında Korkuteli Devlet Hastanesi'nde açılan bilgilendirme standına Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknikerliği öğrencileri de destek verdi. Oluşturulan bilgilendirme standında organ bağışının önemi sağlık personeli ve öğrenciler tarafından vatandaşlara anlatıldı.

Standı Başhekim Op.Dr. Nihat Ateş, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Gülnur Bilgin ve Aydın Yörük ziyaret etti. Başhekim Ateş, "Böbrek, karaciğer, kornea gibi birçok organın nakli günümüzde başarılı bir şekilde yapılmakta. Kişinin tıbben hayatı son bulduktan sonra aile kararı ile mevcut olan organ bağışı koordinatörlüğünün de çalışmaları ile organların bağışlanmaları bildirildikten sonra nakil işlemlerine başlanıyor" dedi.

Korkuteli Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Sorumlu Hemşiresi Gülseren Dizdar ise, "İçerisinde bulunduğumuz hafta Organ Bağışı Haftası, bizlerde haftaya binaen hastane 1.katımızda organ bağış standı açtık. Buradaki amacımız insanlarımızı organ ve doku bağışı konusunda bilinçlendirmek ve organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımıza kart tanzim etmek.”