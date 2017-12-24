Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 15:24

-Korkuteli Devlet Hastanesine 6 Yeni Doktor Atandı

Korkuteli Devlet Hastanesine 6 branşta 6 yeni doktor ataması yapıldı.

-Korkuteli Devlet Hastanesine 6 Yeni Doktor Atandı

24 Aralık 2017 15:24

Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran;“teşkilat olarak girişimlerimiz sonucu 6 yeni doktor ataması yapıldı ve ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.


Ataması gerçekleşen doktorlar Ayşin Mutlu Tomaç (Psikiyatri), Aziz Doğru (Kulak Burun Boğaz), Benan Akın (Acil Servis), Ercan Çelik (Radyoloji), Selma Genç (Anestezi), Soner Şimşek (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) bölümünde görev yapacak.


Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke bu atama ile birlikte hastanenin kadrosunun ikiye ulaştığını belirterek " İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç