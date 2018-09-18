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Korkuteli Devlet Hastanesine ikinci Çocuk Uzmanı

Antalya’nın Korkuteli Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Uzm.

Antalya'nın Korkuteli Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Esra Sesli hasta kabulüne başladı.


Korkuteli Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Esra Sesli görevine başladı. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, “İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz” dedi.


1985 yılında Isparta Yalvaç'ta doğan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Esra Sesli, ortaokul ve liseyi Isparta da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

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