Korkuteli Devlet’e radyoloji uzmanı

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan Radyoloji Uzmanı Dr. Ayşe Tiryaki Özer göreve başladı. Korkuteli Devlet Hastanesi’ne atandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ayşe Tiryaki Özer, “1967 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdum. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 1995-2000 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ihtisasımı tamamladım. 2004-2014 yıllarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptım. 2014-2017 Yıllarında Serik Devlet Hastanesi’nde görevimi sürdürdüm ve son olarak da Korkuteli Devlet Hastanesi’ne atamam gerçekleşti. Görev sürem boyunca burada yaşayan hastaların sağlık sorunlarını çözmek için en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyorum" dedi.