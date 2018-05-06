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06 Mayıs 2018 09:26

Korkuteli - Elmalı Duble Yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı

Antalya’nın Korkuteli ile Elmalı ilçeleri arasındaki bölünmüş yolda sıcak asfalt çalışması başladı.

Korkuteli - Elmalı Duble Yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı

06 Mayıs 2018 09:26


Korkuteli-Elmalı arasındaki 40 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolda sıcak asfalt çalışması başladı. Toplam maliyeti 456 Milyon 672 bin TL değerinde olan yolun karakteristik özelliği bitümlü sıcak karışım -bölünmüş yol şeklinde olacak.


Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, yolda çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sıcak asfalt çalışmalarının başladığını ifade eden Öztekin, “Yüklenici firma yolu tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yolun uzunluğun 40 kilometredir. Yol otoban standardında olacak. Bu yolun 2 yıl içerisinde bitirilmesi öngörülmekte. Doğunun batıya olan bağlantısı bu yol üzerinde sağlanacak” dedi.




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