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06 Ağustos 2018 13:33

Korkuteli Esnafı’na tekne turu

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde hizmet veren esnaflar için tekne turu düzenlendi.

Korkuteli Esnafı’na tekne turu

06 Ağustos 2018 13:33


Korkuteli Esnaf ve Sanatlaralar odası Başkanlığı, her yıl gelenekselleştirdiği tekne tununun 5’incisini hafta sonu Korkuteli İlçe esnaflarının katılımı ile gerçekleştirdi. Esnaflar için Fethiye 12 adalara düzenlenen tura 170 kişi katıldı. Etkinliğe katılan esnaflar Fethiye’de denize açılarak tekne içinde stres attılar.


Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Fahrettin Özbek, “Esnaflarımız eşleri ve aile olarak günü birlik Fethiye ilçesi 12 adalara tekne turu düzenledik. Sabah erkenden Fethiye’ye hareket ettik. Tekneyle 12 adaların güzel koylarını akşam kadar gezdik. Bizim ve personel için güzel bir gezi oldu. Esnaf arkadaşlarla birlikte hem eğlendik hem de iş stresi attık. En önemli de kaynaştık. Bundan böyle her yıl düzenlediğimiz tekne turumuz devam edecek” dedi.




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