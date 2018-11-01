Korkuteli Güzle yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde Güzle Mahallesinin 7 kilometrelik grup yolunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Grup yolunda alt yapı ve stabilize çalışmalarını tamamlayan ekipler, ara vermeden sathi asfalta geçti.

Çalışmaları inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir'i Güzle Mahalle Muhtarı Veli Karakaya karşıladı. Muhtar Karakaya, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve ekibine teşekkür etti.