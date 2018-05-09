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09 Mayıs 2018 17:03

Korkuteli Halk Eğitim yılsonu sergisi açtı

Antalya’nın Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yılsonu sergisi açtı.

Korkuteli Halk Eğitim yılsonu sergisi açtı

09 Mayıs 2018 17:03


Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezinin yılsonu sergi açılışı Halk Eğitim Merkez binasında açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlik Halk Eğitim Merkezi, Halk oyunları kursiyerlerinin gösterileri ile devam etti.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, sonbahar ve kış döneminde toplam 68 genel kurs, 59 mesleki ve teknik kurslar olmak üzere toplam 127 kurs açtıklarını, yaz döneminde okulların tatile girmesiyle birlikte kursların daha da artarak devam edeceğini söyledi. Kurslara Bin 662’si bayan toplam 2 bin 966 vatandaşın katıldığını belirten Taştan, “okuma yazma seferberliği kapsamında ilçemizde 23 kurs açıldı. Bu kurslara 107 bayan, 3 erkek olmak üzere 110 vatandaşlımız faydalandı” dedi.




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