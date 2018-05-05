Korkuteli ilçe Seçim Müdürü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün Antalya Havalimanından aracıyla Antalya istikametine gelmekte olan Yılmaz Açık, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.Durumu fark eden Yılmaz Açık, aracını sağa çekip durdu. Bir süre sonra Açık’ın direksiyon başıda hareketsiz yattığını gören diğer sürücüler 112 acil servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Açık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Açık’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Açık’ın, 2 ay önce rotasyon ile Elmalı ilçe Seçim Müdürlüğünden Korkuteli’ne tayin olduğu öğrenildi.Yılmaz Açık’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Mersin’in Mezitli ilçesine gönderildi. Açık’ın, Pazar günü öğle namazını müteakiben Mezitli Ulu Camide kılınacak cenaze namazının ardından eski Mezitli mezarlığına defnedileceği öğrenildi.