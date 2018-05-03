Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:48

Korkuteli ilçesinde çiftçi yağmur duasına çıktı.

Korkuteli’ne bağlı Datköy ve Beğiş mahalle halkı, çevre mahallelerinin de katılımıyla kurak geçen mevsim sebebiyle yağmur duasına çıktı.

Korkuteli ilçesinde çiftçi yağmur duasına çıktı.

03 Mayıs 2018 17:48

Yağmur duasına yoğun katılım oldu.


Yağmur duasının sünnet olduğunu ifade eden Korkuteli İlçe vaizi Mustafa Demir, “ Hep beraber sahraya musallaya çıkmak suretiyle dua ettik. Hem bundan önceki zamanda Cenab-ı Allah’ın vermiş olduğu yağmura, berekete şükrettik hem de gelecek günlerde milletimizi, memleketimizi kendisinden başkasına muhtaç etmemesi, bol bol faydalı yağmur ihsan etmesi için dua ettik. Cenab-ı Hak, dualarımızı makbul eylesin. Burada bir bakıma Hz. Peygamber Efendimizin sünnetini icra ettik. Peygamber Efendimizden sonra salihlerin, âlimlerin yaptığı gibi burada o usul üzere dua ettik. İstiska namazı kıldık. Cenab-ı Hak’tan istiyoruz.” dedi.


İmamlar tarafından yağmur duası yapıldı. İmamlar yağmur duasını yaparken köylüler de avuçlarını açarak “Amin” dedi.


Datköy Ramazan Karabağır okulunun üst tarafında gerçekleşen yağmur duasına Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çevre mahalle halkı, vatandaşlar katıldı.


Yağmur duasının ardından katılanlara yemek ikram edildi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç