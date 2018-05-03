Korkuteli ilçesinde çiftçi yağmur duasına çıktı.

Yağmur duasına yoğun katılım oldu.

Yağmur duasının sünnet olduğunu ifade eden Korkuteli İlçe vaizi Mustafa Demir, “ Hep beraber sahraya musallaya çıkmak suretiyle dua ettik. Hem bundan önceki zamanda Cenab-ı Allah’ın vermiş olduğu yağmura, berekete şükrettik hem de gelecek günlerde milletimizi, memleketimizi kendisinden başkasına muhtaç etmemesi, bol bol faydalı yağmur ihsan etmesi için dua ettik. Cenab-ı Hak, dualarımızı makbul eylesin. Burada bir bakıma Hz. Peygamber Efendimizin sünnetini icra ettik. Peygamber Efendimizden sonra salihlerin, âlimlerin yaptığı gibi burada o usul üzere dua ettik. İstiska namazı kıldık. Cenab-ı Hak’tan istiyoruz.” dedi.

İmamlar tarafından yağmur duası yapıldı. İmamlar yağmur duasını yaparken köylüler de avuçlarını açarak “Amin” dedi.

Datköy Ramazan Karabağır okulunun üst tarafında gerçekleşen yağmur duasına Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çevre mahalle halkı, vatandaşlar katıldı.

Yağmur duasının ardından katılanlara yemek ikram edildi