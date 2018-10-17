Korkuteli Jandarmaya yeni komutan atandı

Antalya'nın Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Ali Yıldız, görevine başladı.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Diner'in Akseki'ye atanmasıyla boşalan ilçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Teğmen Ali Yıldız atandı.

Görevine başlayan Yıldız, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu anlayışla görevimi layıkıyla yerine getireceğim” dedi.