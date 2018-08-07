Korkuteli Kaymakamını taşıyan resmi araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kazada motosiklet Sürücüsü Ramazan Şahin (65) yaralandı.

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş’ın izinli olmasıyla Elmalı Kaymakamlığına vekalet eden Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu’nun içinde bulunduğu Mustafa Kaya idaresindeki 07 AA 108 Plakalı resmi araç, ilçede yaşanan sel felaketi sebebiyle Korkuteli’nden Elmalı’ya giderken, Ulucak mahallesi yol ayrımında tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Şahin’in (65) kullandığı 07 RC 711 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Şahin yaralandı.

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, hemen olay yerine ambulans çağırarak yaralı Ramazan Şahin’i Korkuteli Devlet hastanesine sevk ettirdi. Kaza sonrası Kaymakam Erol Tanrıkulu, yaralı Ramazan Şahin’i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.