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03 Temmuz 2018 12:04

Korkuteli Küçükköy ve Yağca yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi altyapısı tamamlanan Korkuteli ilçesi Küçükköy ve Yağca yayla yollarını asfaltla buluşturuyor.

Korkuteli Küçükköy ve Yağca yolu asfaltlanıyor

03 Temmuz 2018 12:04


Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yoğun olarak kullanılan yayla yollarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korkuteli ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi grup yolu, Küçükköy yayla yolu ve Yağca yayla yollarındaki hazırlıklarını bir süre önce tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmasına geçti. Üç mahallenin kullandığı 17 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar bölge sakinlerince sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri yaylalarına daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşacak olmanın memnuniyetini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.




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