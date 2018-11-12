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Korkuteli Küçükköy'de asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı Korkuteli Küçükköy Mahallesi’nde asfalt hazırlık çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı Korkuteli Küçükköy Mahallesi'nde asfalt hazırlık çalışmalarına başladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipler, Korkuteli İlçesine bağlı Küçükköy Mahallesinde ASAT'ın içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan mahalle yollarında asfalt hazırlık çalışmaları yapıyor. Ekipler asfalt hazırlık kapsamında şarampolleri temizliyor, dolgu malzemesi ile dolduruyor ve silindir ile sıkıştırıyor. Son olarak filler malzemesinin serilmesiyle Küçükköy Mahallesi yolunun asfalt öncesi son hazırlığı tamamlanmış olacak. Titizlikle süren çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, bilgi aldı.

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