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10 Temmuz 2017 17:47

Korkuteli Manay içme suyu projesi

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Manay içme suyu ishale çalışması devam ediyor.

Korkuteli Manay içme suyu projesi

10 Temmuz 2017 17:47


AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Manay içme suyu ishale çalışmalarını inceledi. Korkuteli’nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projesine Yukarı Karaman Mahallesinde devam ettiğini belirten Bilgiç, “Dönemsel olarak ilçemizde içme suyu sorunları yaşamaktaydık. Bu sorunların aşılması için Manay bölgesinden ilçemize içme suyu kazandıracak projenin startını vererek çalışmalarımıza başlamıştık. Çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Manay Mahallemizden, ilçe merkezine 40 kilometre uzunluğunda 600’lük çelik borular ile getirecek olduğumuz içme suyu ishale hattında ayrıca terfi istasyonları, maslaklar ve 2 bin 500 metreküp su deposu bulunmakta. Çalışmalar tamamlanmasıyla ilçemizin 50 yıllık içme suyu sorunu ortadan kalkacaktır” dedi.




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