Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 15:06

Korkuteli MYO Öğrencileri, 50 Proje Hazırladı

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Bilgisayar Programcılığı dersi kapsamında 50 projenden oluşan bir sunum yaptılar.

Korkuteli MYO Öğrencileri, 50 Proje Hazırladı

24 Aralık 2017 15:06

Sunumlar arasında havadaki nemi ölçen cihaz, ses yüksekten amfi devresi, ısıya duyarlı fan devresi, led küp, web sitesi ve autocad ile 3 boyutlu çizimler gibi birçok projeyi yer aldı.


Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Esen Eyiler projeler ile ilgili olarak, “Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri Sistem Analizi Dersi kapsamında hazırladıkları ve danışmanlığını Öğretim Görevlisi Nurel Özdinç Polat’ın yaptığı uygulama projelerini bölüm laboratuvarında sundular” dedi.


Eyiler; “Toplamda 50 projenin katıldığı sunumda havadaki nemi ölçen cihaz, ses yüksekten amfi devresi, ısıya duyarlı fan devresi, led küp, Antalya ve ilçelerini tanıtan web sitesi ve autocad ile 3 boyutlu çizimler gibi birçok projeyi öğrenciler arkadaşlarına ve öğretim elemanlarına sunmuşlardır. Sunulan projeler günlük hayattaki uygulamaya yönelik bir sorunun çözümünü hedefleyen projelerdir. Gerçekleşen bu projeler sayesinde öğrenciler ekip halinde çalışma ve problem çözme gibi özellikleri kazanmaktadırlar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç