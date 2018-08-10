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10 Ağustos 2018 11:27

Korkuteli ormanlarına 50 tane kınalı keklik bırakıldı

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde ormanlık alana 50 kınalı keklik ve 20 saka kuşu bırakıldı.

Korkuteli ormanlarına 50 tane kınalı keklik bırakıldı

10 Ağustos 2018 11:27


Korkuteli Ormanlarına kınalı keklik ve saka kuşları salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilerek Korkuteli Şefliğine getirilen 50 Keklik ve 20 Saka kuşu Kaymakam Erol Tanrıkulu’nun da katılımı ile doğaya salındı. Salınan kekliklerin doğal yaşama bırakıldıktan sonra uyumlarının sağlanması için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden yetkililer, avcı dernekleri ile protokol imzaladıklarını kaydettiler. Doğaya salınan kekliklerle beraber daha fazla avlak sahasında daha fazla av ürünleri olacağını belirten İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, “Dolayısıyla türlerin korunması anlamında da büyük destek ve katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple arkadaşlarımız 50 keklik ve 20 saka kuşunu doğaya salıyorlar. Biz de bu kapsamda onların yanında olmak istedik” dedi.




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