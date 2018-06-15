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15 Haziran 2018 17:17

Korkuteli protokolü bayramlaştı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Korkuteli protokolü bayramlaştı

15 Haziran 2018 17:17




Korkuteli Belediye Düğün Salonunda düzenlenen bayramlaşmaya, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Milletvekili Hüseyin Samani, daire müdürleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, “Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum. Ramazan Bayramının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun doruğa çıktığı, hoş görünün yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir” dedi.


Kaymakam Erol Tanrıkulu ise, “Bir Bayramı daha, hep birlikte huzur ve güven içinde kutluyoruz. Toplum olarak büyük önem verdiğimiz, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularını paylaştığımız dini ve milli bayramlar; millet olma şuuruna ermenin temeli ve sosyal hayatımızın simgesi olan önemli günlerdir” diye konuştu.


Protokol, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler,devlet hastanesindeki hasta ve yakınlarıyla bayramlaştı.




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