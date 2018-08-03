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03 Ağustos 2018 09:42

Korkuteli, Rusya ve Dubai’ye Erik ile Armut ihraç ediyor

Akdeniz Bölgesinin meyve ambarı Korkuteli’nde son günlerde Soğuk hava depolarında bekleyen Black Diamond Erik ve dalından toplanan Santa Maria Armudunda ihracat hareketliliği yaşanıyor.

Korkuteli, Rusya ve Dubai’ye Erik ile Armut ihraç ediyor

03 Ağustos 2018 09:42

Soğuk Hava depolarında işlenmiş olarak bekleyen Black Diamond Erik ve dalından toplanan Santa Maria Armudu, başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Kalitesine göre üreticilerden alınarak ihracat için bekletilen Black Diamond eriği, Rusya başta olmak üzere Dubai ve Arap ülkelerine gönderiliyor.


Korkutelili ihracatçı Osman Deviren, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. İhracata başladıklarını vurgulayan Deviren, ilçede yetişen eriğin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Eriğin getirisi dolayısıyla üretim alanının genişlediğini anlatan Deviren, “Korkuteli ve Elmalı ilesinden son 10 gün içinde 35 tır ile Black Diamond Erik ve Santa Maria Armudu ihraç ettik. Bu ihracatlar devam ediyor. Bundan sonra tüm dünya ilkelerinin sofrasında yer almaya devam edeceğiz” dedi.




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