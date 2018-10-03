Korkuteli Sanayi Sitesine sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi'nin yaptığı protokolle Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Asfalt çalışmasının ilk uygulamasına Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Moğol, S.S Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Lütfi Yapıcı ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

S.S Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Lütfi Yapıcı, “Sanayimiz yıllardır hasret kaldığı sıcak asfalta kavuştu. Sıcak asfaltın sanayi esnafımız için değeri tartışılmaz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan Korkuteli Sanayimizin sıcak asfaltla tanışmasına sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Kooperatif olarak sanayimiz için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise “Korkuteli'nin ve sanayi sitesinin kamburu olan İmar Planındaki sorunların giderilmesi için teknik ekip arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki haftaki olağan meclis gündemine İmar değişikliği için önergemizi sunmaya çalışıyoruz. Korkuteli artık imar problemi kamburundan kurtulacak. Sanayi esnafımızın yıllardan bu yana diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın da emek koyduğu ve tamamlaması bize nasip olan elektrik, su, yağmur drenaj hattı gibi altyapı çalışmalarının ardından bugün ilk kez sıcak asfaltı döküldü.”