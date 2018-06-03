Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 13:39

Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi ortakları ile iftarda buluştu

Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi ilçedeki ortakları ile birlikte iftar yemeği düzenledi.

Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi ortakları ile iftarda buluştu

03 Haziran 2018 13:39

Uzunoluk mahallesi Zirai Donatım Kurumu deposunda gerçekleşen iftar programına protokol ve kooperatif üyeleri katıldı.


Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ayşe Dudu Kocabaş iftar yemeğinde yaptığı konuşmada; “Emektar Türk çiftçisine hizmet eden Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak ne kadar gurur duysak azdır. Yönetim Kurulu olarak bizler, sizlerin Türk çiftçisine yaptığınız ve yapacağınız hayırlı her işin destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Allah birliğimizi bozmasın, kurumumuzu başarılı etsin, ülkemizin bolluk ve bereketini artırsın” dedi. (AD)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç