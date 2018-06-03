Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi ortakları ile iftarda buluştu

Uzunoluk mahallesi Zirai Donatım Kurumu deposunda gerçekleşen iftar programına protokol ve kooperatif üyeleri katıldı.

Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ayşe Dudu Kocabaş iftar yemeğinde yaptığı konuşmada; “Emektar Türk çiftçisine hizmet eden Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak ne kadar gurur duysak azdır. Yönetim Kurulu olarak bizler, sizlerin Türk çiftçisine yaptığınız ve yapacağınız hayırlı her işin destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Allah birliğimizi bozmasın, kurumumuzu başarılı etsin, ülkemizin bolluk ve bereketini artırsın” dedi. (AD)