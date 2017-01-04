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04 Ocak 2017 16:50

Korkuteli’de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti

Korkuteli’de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti

04 Ocak 2017 16:50

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi, 2016 yılında ilçede vefat eden 348 kişinin cenaze işlemini gerçekleştirerek, taziye çadırı kurdu.
Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi, 2016 yılında 170 Erkek 348 kişi’nin vefat işlemini yaptı. Ayrıca vefat edenler için taziye çadırı kurarak, 67 kefen, 341 sarf malzeme yardımında bulundu.

Koordinatör Bilgiç, Acılara Ortak Oluyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, cenaze hizmetinin, belediyenin asli görevi olduğunu, vatandaşa hizmet noktasında çalışmaların süreceğini söyledi. Bilgiç, “Büyükşehir Belediyesi olarak, cenaze işleri 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde. Kimisi babasını, kimisi annesini ve birçok vatandaş ta çok sevdiği yakınlarını kaybediyor. Kaybetmenin verdiği acı ve telaşla ne yapacağını bilemez hale geliyor. Belediyemiz, insanların acısını paylaşarak, cenaze yakınlarına kefen takımından tutun da, cenaze nakil işlemlerini ve birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Bizler vatandaşın hizmetkârıyız. Belediyemiz cenaze ve diğer hizmetleriyle vatandaşa hizmet sunmayı sonuna kadar sürdürecektir. Vatandaşımızın iyi gününde de, kötü gününde de yanındayız” dedi.



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