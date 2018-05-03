Korkuteli’de AK Parti’ in adayı Hasan Ali İrban oldu

Belediye Başkanı Hasan Gökçe’nin istifasıyla cuma günü yeni belediye başkanı seçimi gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Hasan Gökce’nin istifasının ardından toplam 24 üyenin yer aldığı Korkuteli Meclisi’nde AK Parti 13, MHP 7, CHP’nin 3 üyesi bulunuyor. Genel Merkezin isteği üzerine MHP’den istifa eden İrfan Yılmaz, Korkuteli Belediye Meclisi’nin tek bağımsız üyesi.

AK Parti Korkuteli Belediye Meclisi üyeleri, Hasan Ali İrban, Sadullah Bayar, Kadir Sarıcalar ve Veli Bozova, AK Parti Genel Merkezde Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek, belediye başkan adayının Hasan Ali İrban olduğunu açıkladı.