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01 Eylül 2018 15:11

Korkuteli’de Ali Kınık konseri

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 30’uncu Şehzade Korkut Şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Ali Kınık konser verdi.

Korkuteli’de Ali Kınık konseri

01 Eylül 2018 15:11


Korkuteli’de 30’uncu Şehzade Korkut Şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Ali Ayşe’yi Seviyor şarkısıyla büyük beğeni toplayan Ali Kınık konser verdi. Alanı dolduranlar şarkıcıya eşlik etti. Konsere Son Bir Defa adlı türküyle başlayan ve Ali Ayşe’yi Seviyor, Bu Şarkı Senindi Unutma, Çal Kemancı gibi birçok sevilen türküsüyle devam eden Ali Kınık, Türkiye’m şarkısıyla da muhteşem bir kapanış yaptı. Ali Kınık’ın okuduğu Kerkük şiirinin ardından konseri izleyenler "Kerkük Türk’tür, Türk kalacak" sloganları attı.


Konser sonrası Ali Kınık’a Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş Ağası Hamdi Sarıca tarafından plaket takdim edildi. Kendisine gösterilen sevgiden memnuniyet duyduğunu söyleyen Ali Kınık, Korkuteli halkının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ve burada olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.




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