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01 Ağustos 2018 15:01

Korkuteli’de ASAT farkı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli’de içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 4 yılda yaklaşık 108 milyon liralık yatırım yaptı.

Korkuteli’de ASAT farkı

01 Ağustos 2018 15:01


Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, Korkuteli’de hız kesmiyor. Başkan Menderes Türel’in göreve gelmesiyle, ilçenin yıllardır süregelen ve çözümsüz sanılan alt yapı sorunları, bir bir çözüldü. İlçede içme suyu sorununu tarihe gömen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımları ile göz dolduruyor.


250 kilometre içme suyu hattı


Korkuteli halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 58 mahallede toplam 250 bin metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Korkuteli merkezi ve diğer mahallelerde 39 bin metre şebeke hattı çalışması da devam ediyor. Toplam 289 kilometreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti 58 milyon 525 bin lira olarak açıklandı.


Kanalizasyon ve Arıtma


’Temiz şehir temiz yaşam’ sloganıyla Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Korkuteli’de altyapı eksiklerini giderdi. Bu çalışmalar kapsamında ilçeye 28 milyonluk yatırımla 112 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Korkuteli cadde ve sokaklarının yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm buldu. Böylelikle merkez ve kırsal Mahallelerin alt yapı sorunlarına kalıcı çözüm getirildi. Çalışmalarında çevre hassasiyetini göz önünde bulunduran ASAT, Korkuteli atıksu arıtma tesisini ilçeye kazandırdı. 3 milyon 230 bin TL yatırım bedelli tesis ile tek bir damla pis suyun çevreye doğrudan aktarılmasına izin verilmiyor.


Bozulan yollar asfaltlandı


ASAT, Korkuteli’de altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Büyükköy, Garipçe, Bademağacı, İmecik, Bozova Yakaköy ve çalışmalar sırasında bozulan tüm mahallelerin cadde ve sokaklarına yaklaşık 11 milyon liralık asfalt yatırımı yapıldı. 4 yılda Korkuteli’de içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 108 milyon liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.




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