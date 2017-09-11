Korkuteli’de damlama sulama projesi başladı

Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve Korkuteli Sulama Birliği tarafından yapımı üstlenilen damlama sulama sistemlerinde ikinci etap çalışmaları başladı. Geçtiğimiz yıllarda Korkuteli’nde başlatılan sulama sistemlerinde rehabilitasyon projesi ile başta merkez olma üzere bir çok mahallede damlama sulama sistemlerine geçildi.Sistem ile birlikte eskiye oranla büyük su tasarrufu sağlanması ve ürün veriminin artması bekleniyor.

Korkuteli’ne bağlı Alâeddin Mahallesinde Memiler Mezarlığı adı verilen mevkide de başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışma alanını inceleyen Sulama Birliği Başkanı Dursun Demir, “Korkuteli başta merkez olmak üzere mahallelerde damlama sulama sistemlerine geçiş yaptık. Ancak daha yapacak olduğumuz çok yer var. Uzun zamandır nereden başlasak diye düşünüyorduk. Yazlıkçı misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden bir yerden başlamamız gerekiyordu. Şuan başlamış olduğu yer toplam 5 bin 130 metre ve 560’lık borular ile yapılıyor. En kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Bu süre zarfında vatandaşlarımızdan anlayışlı ve sabırlı olmalarının bekliyoruz” dedi.

Projenin Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken Demir, “Bu projemiz ile artık her şey uzaktan kumandalı olarak yönetiliyor. Avrupa ülkelerinde tarla ve bahçeler son derece modern sistemlerle sulanıyor. Korkuteli çiftçisi de ürünlerini yapılan proje sayesinde daha kaliteli ürün olarak yetiştiriyorlar. Damlama sulamanın hayata geçmesiyle, açık kanallardan su elde edilerek yapılan vahşi sulamadaki su kaybının önüne geçtik. Toprak erozyonunu önledik. Bilgisayar sistemi ile ürüne uygun ilaç ve gübre zamanında verilecek. Birim başına üretilen ürün miktarı, kalitesi ve niteliği artacak” diye konuştu.