Korkuteli’de ders zili çaldı

İlköğretim haftası Korkuteli Şehitlik anıtına Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız’ın çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Korkuteli Belediye Başkan yardımcısı Hasan Önal, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bedir, Millî Eğitim müdürü İsmet Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Osman Önal İlkokulunda devam etti.

Törene Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkan yardımcısı Hasan Önal, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, “uzun süren bir tatilin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına daha huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan eğitim yuvası olan okul insan hayatında aileden sonra en önemli basamaktır” dedi.

Kaymakam Erol Tanrıkulu ise, “2017-2018 Eğitim Öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun. İnsanın diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, akıl ve zekâsıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişmez. Aklı geliştiren kullanılmasını öğreten bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul bir eğitim ve öğretim yuvasıdır. İnsanın yetiştirildiği yerdir. Eğer aklınızın zengin olmasını istiyorsanız, uygar bir insan olarak yetişmek istiyorsanız okula dört elle sarılınız, Ona sahip çıkınız. Okulunun bütün olanaklarından yararlanınız. Öğretmenlerinizden, en iyi biçimde faydalanınız. Düzenli çalışınız.”

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan Halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı.

Okula yeni başlayan öğrencilere hoş geldin çiçeği takdim edildi.

Daha sonra Korkuteli ilçe müftüsü Selim Yazıcı, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başarılı ve hayırlı olması için dua etti.