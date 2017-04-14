Korkuteli’de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

Korkuteli ilçesinde faaliyete geçen KORENDER üyeleri Kaymakamı Erol Tanrıkulu’yu ziyaret etti. KORENDER Başkanı Mehmet Uysal, Başkan yardımcısı Gülsüm Kabadayı, Üyeler, Mehmet Emin Kavasoğlu, Gülşen Güler, Elmas Serik, Tülay Ateş ve Düriye Öz’den oluştu.

Dernek Başkanı Mehmet Uysal, herkesin potansiyel engelli adayı olabileceğini hatırlatarak tüm Korkuteli ve Mahallelerdeki engelli vatandaşların derneğe üye olmalarını beklediklerini ifade ettiler. Uysal, amaçlarının engelli kardeşlerinin topluma kazandırmak olduğunu bunun için öncelikle ilçe idarecilerinin yardımlarını ve desteklerini beklediklerini söyledi.