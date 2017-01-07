Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 18:12

Korkuteli’de karla mücadele çalışmaları

Korkuteli’de karla mücadele çalışmaları

07 Ocak 2017 18:12

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’ne bağlı yayla mahallelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, ilçeye bağlı yayla mahallelere karla mücadele çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Gökçe, “Belediyemize ait iş makineleri yayla mahallelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe akşamı başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Özellikle Kırkpınar, Osmankalfalar, Manay, Kızılcadağ, Mamatlar, Güzeloba, Kayabaş ve diğer yayla mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşın mağdur olması için yolları ulaşıma açıyoruz” dedi.
Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için iş makinelerinin aralıksız olarak çalıştığını ifade eden Başkan Hasan Gökce, “Vatandaşın mağdur olmaması için tüm gücümüzle çalışmak ve olanaklarımızı seferber etmek bizim görevimiz. Kar yağışı nedeniyle bazı yayla mahallelerimizin yolları kapandı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Korkuteli Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber ettik. Mahalle muhtarlarımızla devamlı olarak irtibat halindeyiz. Kar yağışı nedeniyle bize gelen ihbarları anında değerlendirerek ekiplerimizi o bölgeye yönlendiriyoruz. İş makinelerimiz gece gündüz çalışıyor” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç