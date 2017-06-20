Korkuteli’de Ramazan bayramı tedbirleri

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Ramazan bayramı ek tedbirlerini arttırdı. Ramazan Bayramı öncesi ve sonrası yapılacak olan ek tedbirleri arttıran İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Mektepli, 4 ilin geçiş güzergâhında bulunan ilçede günde ortalama binden fazla aracın geçiş yaptığını söyledi. Ramazan Bayramı süresince geçiş yapan araç sayısında artış olacağını belirten Mektepli, “Bayram süresinde 6 ekibimizle ilçe merkezi, Pazar yerlerinde, halkın kalabalık olduğu noktalarda, Bankamatik önlerinde ekiplerimizi dolaştıracağız. Bayram tatili süresince Karayolları sorumluluk bölgelerinde Vatandaşların huzurlu ve mutlu bayram geçirmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Yol güzergâhlarındaki ekiplerimize takviye yaparak trafik akışının aksamamasını sağlamaya çalışacağız. Ekiplerimizin başında bulunan amirlerimiz sürücüleri sürekli uyarılarda bulunacaklar. Bazı yollarda kurulan hız koridorları ile alınan mesafenin ortalama hızı ölçülerek sürücünün aşırı hız yapıp yapmadığı kontrol edilecek” dedi.

Mektepli, “trafik kazalarının ve özellikle sürücülerin kusurlarından kaynaklı oluşan maddi ve manevi kaybın önlenmesi konusunda herkese görev ve sorumluluk düştüğü açıktır. Özgürlük aynı zamanda, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı olan ödev ve sorumluluklarını da içermektedir. Unutmayalım ki, her bir insanımızın hayatı bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilmeyecek kadar değerlidir.”