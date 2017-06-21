Korkuteli Çayırlı Camii’nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, sarılı olduğu 40 bohçadan salavatlar çekilerek çıkarıldı. Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi gösterildi.

Öğle namazı sonrası Çayırlı Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler bayan cemaati uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı yaptığı açıklamada, bugünün manevi yönden en önemli günlerden biri olduğunu belirterek, “Peygamberimiz (s.a.v.) saç ve sakal tıraşı olduğu zaman, saç ve sakal telleri ashap tarafından toplanarak, hatıra olarak saklanırdı. Peygamber Efendimiz veda haccında tıraş olurken saç telleri ashabı tarafından etrafı çevrilmişti. Bu sakallar günümüzde camilerde cam fanuslar içinde saklanmakta, mübarek gün ve gecelerde tekbir ve salavatla ziyaret edilmektedir” dedi.