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30 Kasım 2017 09:31

Korkuteli’de şiir dinletisi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Kasımpatı Şiir Dinletisi düzenlendi.

Korkuteli’de şiir dinletisi

30 Kasım 2017 09:31


Korkuteli Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 2’incisi gerçekleşen Kasımpatı Şiir Dinletisi yoğun ilgi gördü. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen şiir dinletisinde Kaymakam Erol Tanrıkulu’nun okuduğu şiir büyük alkış aldı. Okullardaki Edebiyat öğretmenlerinin ve öğrenciler, okudukları şiirlerle davetlilere güzel saatler yaşattı.


Program sonunda Kaymakam Erol Tanrıkulu, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Kasımpatı Şiir Dinletisi’nin ismini kendinin verdiğini, programda okunan şiirlerin yürekleri ısıttığımı ifade etti.




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