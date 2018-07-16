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16 Temmuz 2018 12:32

Korkuteli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri düzenlendi.

Korkuteli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz 2018 12:32


Korkuteli İlçesi’nde düzenlenen etkinlikler Şehitlik anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, ay yıldızlı bayraklarla alanı dolduran vatandaşlar birlik, beraberlik mesajları verdi. Etkinlikte 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Vatanseverlik hepimizin boynunun borcu. Oğlumun mezar taşına ‘Vatan için ölmekse kaderim böyle kaderin ellerinden öperim’ diye yazdırdım. Bugün çocuğum karşımda olsa, yine sokaklara çıkılması gerekiyorsa ‘Çık oğlum hemen’ derim ve kendim de ondan önce giderim. Çocuğumla gurur duyuyorum. Hak ve hakikat uğruna canını feda eden oğlumuzdan razıyız. Ondan Allah razı olsun, makamını cennet eylesin” dedi.



Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu da “Bu kahraman millete öncülük eden Başkomutanımızı gördük. Sokaklara çıkın dedi ve millet sokaklara çıktı. Bugün de sokaklardayız. Hepimizin yaşadığı 15 Temmuz felaketini sabaha karşı zafere dönüştüren şehitlerimizi saygıyla anmak için bir araya geldik. Gerçekten bu ülkeyi, bu toprakları tekrar kazanmamıza vesile olan vatandaşlarımızla biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bizler uyanık olmak zorundayız, 15 Temmuz gecesi de bunu gösterdik. O gece şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.”


Program şehitler için Korkuteli Müftülüğünce okutulan Kur’an-ı Kerim hatminin İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından duasının yapılmasının ardından sona erdi.


Program sonunda Korkuteli Belediyesi meydanları dolduran vatandaşa ikramda bulundu. Meydanları dolduran vatandaşlar geç saatlere meydanlardan ayrılmayarak nöbete devam etti.




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