Korkuteli'nde Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi açıldı

Merkezde 65 yaş üstü yaşlılara spor, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık, eğitim gibi hizmetler de sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı kapsamında 3 milyon TL hibe bedelli projesi ile Aktif Yaşlı Merkezlerini hayata geçirdi. Merkezlerin ilki Korkuteli İlçesi'nde açıldı.

Ergoterapi ile yaşlılar daha mutlu

Resmi açılışı henüz yapılmayan merkezde 1 gerontolog, 1 pisikolog, 1 fizyoterapist ve hemşire görev yapıyor. Merkezde yaşlılıkla ilgili sorunlara yönelik danışmanlık hizmetinin yanı sıra Ergoterapi olarak isimlendirilen iş uğraş terapisi ve günlük egzersizler ile yaşlıların sosyal hayattan kopmadan yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanıyor.

Merkezde danışmanlık hizmeti de var

Merkez 65 yaş ve üstü vatandaşların kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Merkez aynı zamanda emeklilerin en çok göç ettiği şehirlerin başında gelen Antalya'da emeklilik hayatı ile ilgili danışmanlık hizmeti vererek onlara ikinci baharlarında destek olmayı da amaçlıyor. Antalya merkezde AKM içerisinde açılacak olan Aktif Yaşlı Merkezi'nin hazırlık çalışmaları ise sürüyor.