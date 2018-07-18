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18 Temmuz 2018 13:28

Korkuteli’nde asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçesi’ne bağlı Kozağacı Mahallesi ile Duraliler yaylası arasında 6 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt hazırlığı yapıyor.

Korkuteli’nde asfalt hazırlığı

18 Temmuz 2018 13:28


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Antalya genelinde asfaltsız yol bırakmıyor. 2018 yılı asfalt programı dahilinde çalışmalar devam ediyor. Ekipler Korkuteli Kozağacı Mahallesi ve Duraliler Yayla yolunda asfalt hazırlığına başladı. Ekipler yağmur suyunun yola taşmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizliyor, dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırıyor. Son olarak da filler malzemesi sererek sıkıştırılan yol daha uzun ömürlü olması sağlanıyor. Çalışmalar bittikten sonra yolun asfalt öncesi hazırlığı tamamlanmış olacak. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Kozağacı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.




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