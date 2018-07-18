Korkuteli’nde asfalt hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Antalya genelinde asfaltsız yol bırakmıyor. 2018 yılı asfalt programı dahilinde çalışmalar devam ediyor. Ekipler Korkuteli Kozağacı Mahallesi ve Duraliler Yayla yolunda asfalt hazırlığına başladı. Ekipler yağmur suyunun yola taşmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizliyor, dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırıyor. Son olarak da filler malzemesi sererek sıkıştırılan yol daha uzun ömürlü olması sağlanıyor. Çalışmalar bittikten sonra yolun asfalt öncesi hazırlığı tamamlanmış olacak. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Kozağacı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.