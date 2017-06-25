Korkuteli’nde Bayramlaşma

Ramazan Bayramı nedeniyle Korkuteli Belediye düğün salonunda düzenlenen bayramlaşmaya Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Hasan Gökce ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Erol Tanrıkulu, “Bir Bayramı daha, hep birlikte huzur ve güven içinde kutluyoruz. Toplum olarak büyük önem verdiğimiz, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularını paylaştığımız dini ve milli bayramlar, millet olma şuuruna ermenin temeli ve sosyal hayatımızın simgesi olan önemli günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Özellikle bayramlaşma törenlerine çocuklarında katılmasını uygun görüyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Gökce de, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ayı olan Ramazan’ı geride bırakıp Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşarken sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik dolu günler getirmesini diliyorum.” Belediye düğün salonundaki Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Erol Tanrıkulu ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler ile bayramlaştı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden protokol üyeleri Polis teşkilatının bayramını kutladı.

Protokol üyeleri Korkuteli Devlet Hastanesini de ziyaret ederek, Hastanede yatan hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Protokol üyeleri daha sonra Şehit Adem Yörük’ün babası İlyas Yörük ve ailesini, Şehit Tuncay Arslan’ın babası Celal Yörük ve ailesini, 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu’nu ziyaret ettiler.