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Korkuteli'nde “Dünya Yürüyüş Gününde 10 Bin Adım”

Korkuteli’nde “Dünya Yürüyüş Günü” nedeniyle ‘sağlık için her gün 10 bin adım’ pankartı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Korkuteli'nde “Dünya Yürüyüş Günü” nedeniyle ‘sağlık için her gün 10 bin adım' pankartı eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Korkuteli Devlet Hastanesi eski binası önünde başlayan yürüyüş baraj yolunda devam etti.


Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Korkuteli Sağlık İlçe Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Devlet Hastanesi eski binası önünde start alan yürüyüşe Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Sağlık Müdürü Oya Dirican, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Do. Dr. Faik Ardahan, kamu görevlileri, spor kulüpleri ve vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Yürüyüşe başlayan grup, yürüyüş sırasında ‘Sağlık için her gün 10 bin adım' ve ‘harekete devam et obeziteye veda et' pankartları taşıdı


İlçe Sağlık Müdürü Oya Dirican, “Her gün yürüyüş yapmak zorundayız. Günde ortalama 4-5 kilometre yürümek zorundayız. Başta obezite olmak üzere kolesterol ve buna bağlı bir sürü hastalık maalesef yürüyüş ve spor yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle bugün bu farkındalığı ilçede geliştirmek istiyoruz. Mutlaka, yürüyün, her gün yürüyün, spor yapın. Beslenmenize çok dikkat edin, perhiz yapın, yağlı, asitli, şekerli içecek ve yiyeceklerden mutlaka kaçının” dedi.


Yürüyüş sonunda yürüyüşe katılanlara şapka ve broşür dağıtıldı.

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