Korkuteli’nde Gaziler Günü kutlandı

Korkuteli ilçesi’nde 19 Eylül Gaziler Günü Anma programı Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Korkuteli İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkan yardımcısı Hasan Önal, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik Anıtına İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çoban yaptı. Çoban, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegane dayanağıdır ve bu asla unutulmamalıdır. Vefanın, sadakatin, millet ve vatan sevgisinin temsilcileri olan gazilerimizin haklarını ödemek asla mümkün değildir. Bu itibarla Türk Milletinin bağımsız ve birlikte yaşaması için gösterilen üstün mücadeleyi sulandırarak, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını incitmeye çalışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi olmayacaktır, olmamalıdır. Bizim için vatan savunmasında şehit yada gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi.

Törende günün anlamına ilişkin öğrenciler şiirler okudu.

Çelenk sunma ve anma töreninin ardından 19 Eylül Gaziler Günü anma programı askerlik Şubesi’nde devam etti.