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18 Mayıs 2018 16:48

Korkuteli’nde sıcak asfalt başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi’nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Korkuteli’nde sıcak asfalt başladı

18 Mayıs 2018 16:48


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi’nde Cumhuriyet Meydanı, Burdur caddesi ve Atatürk Caddesi’ndeki yenile ve içme suyu şebekesi, yağmur drenaj çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışması başlattı. AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.


Yıldıran, “Tefenni Kavşağından başlayıp Uzunoluk Camisine ve İlçe merkezindeki Korkuteli köprüsüne kadar olan alanda alt yapı çalışması tamamlandı ve ekipleri sıcak asfalt çalışmasına başladı. Ekiplerimiz işi hızlı bir şekilde tamamlamak için çalışıyorlar. Yol çalışması bitiğinde Antalya’da olduğu gibi çok güzel ve modern bir bulvara kavuşacak. Korkuteli halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Asfalt sezonu boyunca çalışmalarımızı belirli bir plan dahilinde tüm ilçede sürdüreceğiz” dedi.




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